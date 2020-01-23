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23 января 2020, четверг, 05:35 177
Lifestyle 2020-01-23T05:35:01+02:00
Українські Новини
Китайский Новый год: когда наступает, как празднуют, что подают на стол

Китайский Новый год: когда наступает, как празднуют, что подают на стол

Кира Молчанова
Китай, Традиции, Праздники, Новый год

Пока украинцы только пришли в себя после новогодних праздников, для жителей Восточной Азии все только начинается. Дата китайского Нового года определяется по лунному календарю и отличается от Европы. В этом году праздник выпадает на субботу 25 января. В этот день официально наступит год Белой Металлической Крысы.

Китайский новый год, считающийся также Праздником Весны, традиционно празднуют 16 дней. Официальные выходные в стране продлятся с 24 по 30 января 2020 г. Это семейный праздник, во время которого раньше желали хорошего урожая, а сейчас - финансового благополучия и успешного карьерного роста.

Традиции празднования

Китайцы основательно готовятся к празднику: прибирают дома, выбрасывают все ненужное. Считается, что так можно "вымести" из дома прошлогодние неудачи. Улицы украшают всеми оттенками красного - согласно народным поверьям, этот цвет отгоняет злых духов. Главные украшения - это красные фонари и парадные надписи с пожеланиями удачи, которые вешают слева и справа от входной двери. Поскольку 2020 год - год Крысы, то среди украшений будет много фигурок этого животного.

Праздник Весны - это время воссоединения семьи. Несколько поколений собираются за одним столом в родительском доме. Поэтому перед праздниками китайские аэропорты, вокзалы и автострады перегружены, а люди готовы покупать билеты по завышенным ценам. В наши дни в канун Нового года в Китае принято смотреть по телевизору новогодний концерт и обмениваться поздравительными сообщениями в мессендерах.

Что готовят на Праздник Весны

Обильное застолье - еще одна традиция новогодних праздников в Китае. Особенно важен ужин в Канун Нового Года. Традиционно готовят рыбу. В китайском языке слово "рыба" похоже на слово "избыток", поэтому рыбными блюдами пытаются привлечь удачу. Обязательный атрибут новогоднего стола - пельмени, которые семья вместе лепит накануне. Также популярны рисовые лепешки, курятина, сладкие шарики из риса.

В праздничные дни в городах Китая проводятся народные гуляния с яркими традиционными постановками и выступлениями. На таких шествиях царит атмосфера карнавала и массовых танцев. Например, танец Льва исполняют несколько человек, которые забираются внутрь гигантской фигуры животного и имитируют его движения. Похожим образом исполняется танец Дракона: люди держат на шестах изготовленное из бумаги мифическое существо, и двигаются вперед, совершая волнообразные движения.

Китайцы верят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, поэтому стараются уладить споры до этого праздника, забыть обиды, отдать долги, не брать кредиты и желать всем мира и удачи.

Как сообщали Українські Новини, Новый год в Киеве на Софийской площади встретили более 100 тысяч человек. Контрактовую площадь, где также организована праздничная локация, в новогоднюю ночь посетили более 40 тыс. киевлян и гостей столицы.

Напомним, что в Черновцах на новогодние праздники проходит свой карнавал - красочный Маланка-фест. 14 января участники в костюмах медведей, цыган и мышей прошлись по центру города.

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