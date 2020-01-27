Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро

Український мільярдер і бізнесмен Рінат Ахметов, якого раніше назвали самим відомим благодійником України, придбав у групи Campari один із найдорожчих особняків у світі за 200 млн євро. Про це передає "Страна.юа" з посиланням на Financial Times.

Villa Les Cedres, розташована на Лазурному березі Франції (узбережжя Середземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра), на території площею 14 га, з 14 спальнями,була побудована в 19 столітті. На початку 20 століття особняк деякий час належав королю Бельгії Леопольда II, а потім перейшов у власність родини Марнье-Лапостоль, відомої завдяки виробництву коньячного лікеру Grand Marnier.

За даними видання Bloomberg, в 2017 році куплений Ахметовим Villa des Cedre оцінювалася в 1,5 рази вище — в 350 млн євро.

Як зазначає відомство, компанія Ахметова, де відмовилися коментувати дану новину, купила особняк після того, як італійська компанія оголосила про його продаж в минулому році. Продаж вілли FT підтвердив людина, знайоме з деталями угоди.

У серпні минулого року, попередній власник будівлі, компанія Davide Campari-Milano SpA, заявила про досягнення попередньої угоди про продаж історичного будинку за 200 млн євро невказаному покупцеві для приватного використання.

У компанії SCM Holdings Limited підтвердили покупку вілли і назвали її "інвестицією" у Європі і Північній Америці:

"Інвестиційна компанія SCM Holdings Limited оголошує про придбання об'єкта нерухомості, вілли Les Cedres (Франція), у Campari Group. Компанія розглядає актив як довгострокову інвестицію", — зазначається на сайті компанії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше 200 "швидких", які подарував Зеленський дитячим лікарням, Ахметов сплатив.

Також в США підозрюють, що вугільну компанію Ахметова незаконно вивели з-під санкцій.