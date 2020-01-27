підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 18:18 72
Суспільство 2020-01-27T18:21:55+02:00
Українські Новини
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро

Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро

Елизавета Кесельман
Рінат Ахметов, Придбання вілли, Особняк, Найдорожчий будинок у світі

Український мільярдер і бізнесмен Рінат Ахметов, якого раніше назвали самим відомим благодійником України, придбав у групи Campari один із найдорожчих особняків у світі за 200 млн євро. Про це передає "Страна.юа" з посиланням на Financial Times.

Villa Les Cedres, розташована на Лазурному березі Франції (узбережжя Середземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра), на території площею 14 га, з 14 спальнями,була побудована в 19 столітті. На початку 20 століття особняк деякий час належав королю Бельгії Леопольда II, а потім перейшов у власність родини Марнье-Лапостоль, відомої завдяки виробництву коньячного лікеру Grand Marnier.

За даними видання Bloomberg, в 2017 році куплений Ахметовим Villa des Cedre оцінювалася в 1,5 рази вище — в 350 млн євро.

Як зазначає відомство, компанія Ахметова, де відмовилися коментувати дану новину, купила особняк після того, як італійська компанія оголосила про його продаж в минулому році. Продаж вілли FT підтвердив людина, знайоме з деталями угоди.

У серпні минулого року, попередній власник будівлі, компанія Davide Campari-Milano SpA, заявила про досягнення попередньої угоди про продаж історичного будинку за 200 млн євро невказаному покупцеві для приватного використання.

У компанії SCM Holdings Limited підтвердили покупку вілли і назвали її "інвестицією" у Європі і Північній Америці:

"Інвестиційна компанія SCM Holdings Limited оголошує про придбання об'єкта нерухомості, вілли Les Cedres (Франція), у Campari Group. Компанія розглядає актив як довгострокову інвестицію", — зазначається на сайті компанії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше 200 "швидких", які подарував Зеленський дитячим лікарням, Ахметов сплатив.

Також в США підозрюють, що вугільну компанію Ахметова незаконно вивели з-під санкцій.

Більше новин про: Рінат Ахметов Придбання вілли Особняк Найдорожчий будинок у світі

Більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли новим коронавірусом, 56 людей загинули, - МОЗ
На Донбасі бойовики під виглядом ЗСУ обстріляли ділянку розведення військ
Новини
Вулиці спорожніли: жителі Уханя розповіли, що відбувається в центрі епідемії 19:36
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
У Маріуполі затримали колишнього стрілка-гранатометника "ДНР" 18:50
Зеленський в Польщі звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни та Голокосту 18:35
Грип атакує: в Одесі та Бердянську всі школи закрили на карантин 18:30
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін 16:42
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
Ярославський має намір займатися українськими дорогами 18:01
більше новин
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - Моз 14:44
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
більше новин
У Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok