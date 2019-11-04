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04 ноября 2019, понедельник, 13:18 963
Политика 2019-11-04T13:29:15+02:00
Українські Новини
Ринат Ахметов – самый известный благотворитель Украины, - опрос

Ринат Ахметов – самый известный благотворитель Украины, - опрос

Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года. Благодаря большим национальным проектам Фонда, более 95% жителей Украины знают о благотворительной деятельности Рината Ахметова.


Благодаря программам помощи жителям Донбасса спасены миллионы жизней украинцев. Эту работу Фонда высоко оценивают не только жители Украины, но и международные организации. По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу, на фоне ухода многих международных организаций с Донбасса, помощь Фонда Рината Ахметова становится неоценимой.

"К сожалению, многие международные организации ушли с востока Украины. Тем ценнее для жителей поддержка Рината Ахметова и тем больше роль его Фонда в решении проблем, с которыми сталкиваются люди вдоль линии соприкосновения", – отмечает Пабло Матэу.

Юбилейный, 15-й год своей работы, Фонд Рината Ахметова начал с беспрецедентного и не имеющего аналогов по масштабам проекта "200 скорых для Украины". Суперсовременное оснащение автомобилей, часть из которых – уникальные скорые на базе внедорожников, с восторгом приняли медики в городах и селах всей страны.

"Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Благодаря этим автомобилям, которые распределят в самые нуждающиеся больницы страны, будут спасены жизни более миллиона украинцев", – отмечает член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

С момента основания Фонда реализован ряд проектов, которые помогли миллионам людей сохранить свое здоровье. Только в программах "Рак излечим" и "Стоп туберкулез" помощь получили более 120 000 человек. И в результате работы многолетнего проекта "Сиротству – нет!" почти 10 тысяч детей обрели родителей, - сообщает пресс-служба Фонда.
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