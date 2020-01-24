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24 января 2020, пятница, 08:29 20 Видео
Экономика 2020-01-24T08:29:01+02:00
Українські Новини
В США подозревают, что угольную компанию Ахметова незаконно вывели из-под санкций

В США подозревают, что угольную компанию Ахметова незаконно вывели из-под санкций

Татьяна Зотова
Ринат Ахметов, Шахты, Уголь, Угледобыча, Расследование, Украина-США
Ринат Ахметов, угольная отрасль Фото: argumentua.com
Ринат Ахметов, угольная отрасль Фото: argumentua.com

С сентября 2018 года Комитет по вопросам образования и труда Палаты представителей Конгресса США изучает детали соглашения, заключенного между компанией украинского олигарха Рината Ахметова "Pocahontas coal company LLC" и управлением по охране труда в горнодобывающей промышленности Министерства труда США. Об этом говорится в совместном материале ОО "Центр противодействия коррупции", программы "Схемы" (Радио Свобода) и "Украинской правды".

Интерес Конгресса к этому соглашению возник после того, как управление отменило статус "систематического нарушителя" для шахты "Affinity Mine", уголь на которой добывает компания Ахметова – "Pocahontas coal company LLC".

"Pocahontas coal company LLC" – одна из дочерних компаний американского угольного предприятия "United coal company", входящая в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова.

Эта компания с 2006 года добывает уголь на шахте "Affinity Mine" в Западной Вирджинии.

В 2013 году на этой шахте в течение двух недель погибли двое шахтеров. Одна из трагедий произошла из-за некачественных запчастей подъемника, на котором горняки спустились под землю. В ходе расследования трагедии управление по охране труда установило, что "Pocahontas coal company LLC" систематически нарушает обязательные стандарты безопасности труда.

По результатам расследования управления шахте присвоили статус нарушителя - "Pattern of Violations" (POV), который закрепился за ней на долгих 5 лет.

Шахта, которой присвоен проблемный статус, попадает под усиленный контроль регулятора. И если в течение трех месяцев после присвоения такого статуса управление фиксирует на этой шахте любые новые нарушения, то вправе издать приказ о выводе шахтеров и соответственно остановке добычи угля. А это уже серьезные финансовые потери для владельца шахты.

"Pocahontas coal company LLC" через суд пыталась отменить этот статус, но тщетно. Ежегодно управление фиксировало на шахте новые нарушения и, по подсчетам комитета Конгресса, за пять лет таких нарушений насчитали 265.

Но несмотря на систематические нарушения и штрафы в 2018 году регулятор таки пошел на уступки компании украинского миллиардера. Летом 2018 года управление по охране труда заключило с компанией Ахметова мирное соглашение и отменило проблемный статус.

Именно тогда, в 2018 году, соглашением между управлением по охране труда в горнодобывающей промышленности и фирмой Ахметова заинтересовался и Комитет по вопросам образования и труда Палаты представителей Конгресса США. В сентябре 2018 года Комитет обратился в управление труда с просьбой предоставить подробную информацию о встрече с представителями угольной компании Ахметова.

В письме к управлению Комитет Конгресса выразил сомнения в законности сделки с компанией украинского олигарха и попросил указать точную дату полной проверки шахты, при которой управление не выявило ни одного нарушения. Ведь только в таком случае управление имело право отменить проблемный статус.

Расследование комитета Конгресса по компании продолжается уже более года.

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