200 "скорых", которые подарил Зеленский детским больницам, оплатил Ахметов

Фонд Рината Ахметова купит 200 скорых для больниц Украины до конца 2019 года (на самом деле раньше). Об этом сообщает Директор по коммуникациям в System Capital Management Наталья Емченко на своей странице в Facebook.

"Анонсируем сегодня этот большой проект, в котором прекрасно все. Это будет 136 скорых (Пежо и Форд) разной комплектации. И ещё 64 внедорожника, оборудованных медицинской техникой, для отдалённых территориальных громад", - сообщает Емченко.

Напомним, что ранее как раз сообщалось о том, что Зеленский сообщил о покупке 200 машин "скорой" за счет меценатов.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал, что договорился с Пинчуком о финподдержке военных, Ахметовым - медицины и дорог Донбасса, с Коломойским - инфраструктуры, но он еще об этом не знаетт.

Также сообщалось и о том, что Зеленский уже провел встречу с Ахметовым.