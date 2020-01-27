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27 січня 2020, понеділок, 18:11 12
Політика 2020-01-27T18:16:35+02:00
Українські Новини
Ніяких доказів ризику поширення нового коронавірусу через товари не зафіксовано, - "Укрпошта"

Ніяких доказів ризику поширення нового коронавірусу через товари не зафіксовано, - "Укрпошта"

Валерия Драгомирова
Укрпошта, Китай, Коронавірус
Посилка. Фото: pixabay
Посилка. Фото: pixabay

Акціонерне товариство "Укрпошта" заявляє, що жодних доказів щодо ризику поширення нового коронавірусу через товари, поки не зафіксовано.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти", передають Українські Новини.

"Щодо спалахів коронавірусу в Китаї Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі та переміщення товарів через кордони", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, "Укрпошта" стежить за ситуацією і знаходиться на постійному зв'язку з Міністерством охорони здоров'я в Україні та партнерами в Китаї.

Ніяких доказів, що свідчать про ризик поширення коронавіруса через товари, поки не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 у місті Ухань (Китай) був зареєстрований випадок пневмонії.

Пізніше стало відомо, що причиною пневмонії став новий вид коронавіруса.

Також у Києві зафіксували випадок коронавірусу - але не китайського.


Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.

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