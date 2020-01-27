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27 січня 2020, понеділок, 18:30 11
Суспільство 2020-01-27T18:31:37+02:00
Українські Новини
Грип атакує: в Одесі та Бердянську всі школи закрили на карантин

Грип атакує: в Одесі та Бердянську всі школи закрили на карантин

Анна Рудык
Грип, Карантин в школах, карантин в Одесі, захворюваність на грип
Школа
Школа

В той час, як світ переполошив новий смертельний коронавірус, Одеса закрила на карантин всі школи через зростання захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ) серед учнів.

Про це повідомила прес-служба Одеської міської ради, передають Українські Новини.

Повідомляється, що на сьогодні реєструється рівень захворюваності на грип, який перевищує епідпоріг на 7,6%

Попередньо карантин триватиме до 12 лютого.

В дитячих садах групи будуть закриватися, якщо кількість хворих перевищить 20%.

В місті посилені протиепідемічні заходи (масочний режим і обмеження відвідувань в лікарнях).

Також, згідно з повідомленням запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, Бердянськ (місто-курорт, третій за чисельністю населення в Запорізькій області) закрив на карантин всі школи через зростання захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) серед учнів. В цілому в Бердянську захворіли 16,2% учнів шкіл.

Також закриті школи в довколишніх селах Азовське, Нововасилівка та Роза. Заняття планується відновити 3 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, восени 2019 року в Одесі через вірус Коксакі закривали на карантин класи.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я заявляє, що в усьому світі станом на 26 січня новим коронавірусом 2019-nCoV захворіло 2 014 осіб, а померло від нього - 56, в Україні захворювання не зафіксовано.

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