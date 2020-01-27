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27 січня 2020, понеділок, 17:33 14
Суспільство 2020-01-27T19:30:03+02:00
Українські Новини
Більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли новим коронавірусом, 56 людей загинули, - МОЗ

Більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли новим коронавірусом, 56 людей загинули, - МОЗ

Валерия Драгомирова
ВООЗ, МОЗ, Загиблі, Коронавірус
Знімок коронавірусу. Фото: chinacdc.cn
Знімок коронавірусу. Фото: chinacdc.cn

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що в усьому світі станом на 26 січня новим коронавірусом 2019-nCoV захворіло 2 014 осіб, а померло від нього - 56, в Україні захворювання не зафіксовано.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Станом на 26 січня 2020 року в світі зареєстровано 2 014 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 56 з них - летальні. Крім Китаю, захворювання зафіксовано в 10 країнах світу", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, Україна продовжує виконувати всі технічні рекомендації ВООЗ щодо попередження поширення нового коронавірусу.

В аеропорту Бориспіль з 26 січня проводиться температурний скринінг пасажирів на прямі рейси з Китаю.

Фахівці санітарно-карантинного підрозділу підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами, а мандрівники з симптомами ГРВІ будуть спрямовані на подальше медичне обстеження з тестуванням на коронавірус.

Крім того, всім подорожуючим надається актуальна інформація по попередження захворювання.

МОЗ створив оперативний координаційний штаб з залучення провідних епідеміологів, інфекціоністів, вчених, реаніматологів, фахівців екстреної медицини та інших фахівців.

"Міністерство охорони здоров'я України закликає громадян і мандрівників дотримуватися звичайних запобіжних заходів", - йдеться в повідомленні.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому.

Основними клінічними ознаками та симптомами коронавіруса є лихоманка і порушення дихання.

У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря й надати відомості про історію подорожей.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 у місті Ухань (Китай) був зареєстрований випадок пневмонії.

Пізніше стало відомо, що причиною пневмонії став новий вид коронавірусу.

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Більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли новим коронавірусом, 56 людей загинули, - МОЗ
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