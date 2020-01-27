Центральний вокзал у Києві закрили на невизначений час через вибухівки

Невідомий повідомив про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби акціонерного товариства "Укрзалізниця", передають Українські Новини.

"Тимчасово обмежена робота Центрального залізничного вокзалу р. в Києві. Тільки що надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу", - сказано в ньому.

Всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали.

На даний момент об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

Поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи.

"Укрзалізниця" просить зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як повідомляли Українські Новини, раніше про мінування Центрального залізничного вокзалу у Києві невідомий повідомляв 20 грудня 2019 року.

Також 7 листопада поліція евакуювала 500 осіб через повідомлення про мінування поїзда "Львів - Київ" у Житомирській області.

1 листопада надійшло повідомлення про мінування відразу Центрального та Південного вокзалів, з-за чого довелося проводити екстрену евакуацію.