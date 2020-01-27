підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 16:52 8
Суспільство 2020-01-27T16:53:43+02:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про сильну ожеледицю та туман по Україні

Рятувальники попередили про сильну ожеледицю та туман по Україні

Ольга Фандорина
ожеледиця, Туман, Рятувальники

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що в Україні завтра, 28 січня, спостерігатимуться тумани та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов. За прогнозами Укргідрометцентру, вночі та вранці 28 січня в Україні, крім сходу, туман, видимість 200-500 м, у Карпатах ожеледь, на дорогах ожеледиця", - зазначено в повідомленні.

Перепади температур і тумани: якою буде погода на початку тижня.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик пообіцяла теплий початок тижня і розповіла, коли чекати опадів.

Раніше синоптики дали прогноз на весь 2020 рік. Він багато в чому схожий на 2019. Тобто з м'якою зимою, затяжною весною і спекотним літом. Однак очікується більше ураганів і повеней.

Більше новин про: ожеледиця Туман Рятувальники

У Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського
ПАРЄ обрала президентом бельгійця Дамса, а віцепрезидентом депутата "Слуги народа" Мережка
Новини
Центральний вокзал у Києві закрили на невизначений час через вибухівки 16:57
Рятувальники попередили про сильну ожеледицю та туман по Україні 16:52
Дуда пропонує Зеленському спільно вшанувати пам'ять польських і українських солдатів, які воювали проти більшовиків 16:43
В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін 16:42
Нам вдалося знизити градус емоцій навколо загального трагічного минулого, - Зеленський про співпрацю з Польщею 16:26
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін 16:42
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
Загибель Кобі в авіакатастрофі. Фото: @LHSLASD
Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи 09:45
більше новин
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Загибель Кобі в авіакатастрофі. Фото: @LHSLASD
Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи 09:45
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
більше новин
Україна просить Болгарію екстрадувати підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok