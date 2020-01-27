Рятувальники попередили про сильну ожеледицю та туман по Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що в Україні завтра, 28 січня, спостерігатимуться тумани та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов. За прогнозами Укргідрометцентру, вночі та вранці 28 січня в Україні, крім сходу, туман, видимість 200-500 м, у Карпатах ожеледь, на дорогах ожеледиця", - зазначено в повідомленні.

Перепади температур і тумани: якою буде погода на початку тижня.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик пообіцяла теплий початок тижня і розповіла, коли чекати опадів.

Раніше синоптики дали прогноз на весь 2020 рік. Він багато в чому схожий на 2019. Тобто з м'якою зимою, затяжною весною і спекотним літом. Однак очікується більше ураганів і повеней.