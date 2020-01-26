Перепады температур и туманы: какой будет погода в начале недели

27 января в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью 0...-2 градуса, днем +3...+5 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем 0...+6 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -4...- 9 градусов, днем +2...-3 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем +1...+3 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью -2...-4 градуса, днем +2...+4 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3 градуса. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем 0...+6 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем 0...+6 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем 0...+6 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +1...-5 градусов, днем +1...+7 градусов, в Херсонской и Одесской областях +3...+9 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +2...-3 градуса, днем +4...+9 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +6...+8 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптик пообещала теплое начало недели и рассказала, когда ждать осадков. Ранее синоптики дали прогноз на весь 2020 год. Он будет во многом похож на 2019. То есть с мягкой зимой, затяжной весной и жарким летом. Однако ожидается больше ураганов и наводнений.