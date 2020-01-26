Тепло до +9: синоптик пообещала теплое начало недели и рассказала, когда ждать осадков

Сегодня, 26 января, в Украине будет сухо, а температура воздуха будет колебаться от +2 до +5 градусов. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Синоптик сообщила, что ветер ожидается умеренным, с юго-запада.

"Температура воздуха в течение дня 26 января будет колебаться от +2 до +5 градусов, на юге + 4 + 9 градусов", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, в Киеве в воскресенье осадков не ожидается, температура воздуха 2 + 4 градуса, а если будет солнце, то и чуть выше.

Также синоптик сообщила, что начало недели будет теплым, а "осадки подгребем ориентировочно в среду".

Прогноз погоды 26 января. Карта: Наталья Диденко



Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на весь 2020 год. Он будет во многом похож на 2019. То есть с мягкой зимой, затяжной весной и жарким летом. Однако ожидается больше ураганов и наводнений.



Также синоптики дали прогноз на всю зиму, где пообещали позднюю весну. Кульбида прогнозирует, что январь и февраль будут малоснежными, не очень холодными, а температура воздуха будет резко меняться с тепла на холод.