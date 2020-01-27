підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 14:44 21
Суспільство 2020-01-27T16:30:04+02:00
Українські Новини
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - Моз

Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - Моз

Елена Новикова
Вірус, Китай, МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Китаї, коронавірус в Україні
Знімок коронавіруса. Фото: chinacdc.cn
Знімок коронавіруса. Фото: chinacdc.cn

У Китаї загальна кількість підтверджених випадків захворювання нової коронавирусной інфекцією 2019-nCoV зросла приблизно до 2744, 81 з них загинули. Про те, які заходи прийняті в Україні для того, щоб попередити появу коронавіруса в країні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що Україна продовжує виконувати всі технічні рекомендації ВООЗ щодо попередження поширення нового коронавіруса. В аеропорту Бориспіль з 26 січня проводиться температурний скринінг пасажирів на прямі рейси з Китаю. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами. Мандрівники з симптомами ГРВІ будуть спрямовані на подальше медичне обстеження з тестуванням на коронавірус. Крім того, всім подорожуючим надається актуальна інформація по попередженню захворювання.

Також МОЗ створило оперативний координаційний штаб по залученню провідних епідеміологів, інфекціоністів, вчених, реаніматологів, фахівців екстреної медицини та інших фахівців.

"На сьогодні зафіксовано три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Два випадки не підтвердилися. За результатами лабораторного дослідження в цих випадках підтверджено грип. Діагностика третього випадку триває", - наголошується в повідомленні МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус 2019-nCoV може передаватися від людей без симптомів.

Раніше була опублікована карта спалахів захворювання коронавірусом.

Більше новин про: Вірус Китай МОЗ Коронавірус коронавірус в Китаї коронавірус в Україні

Коронавірус може передаватися від людей без симпто...
Український туроператор хоче повернути своїх турис...
У Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не ...
Коронавірус поширюється по світу: як в Україні гот...
У Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського
ПАРЄ обрала президентом бельгійця Дамса, а віцепрезидентом депутата "Слуги народа" Мережка
Новини
Нам вдалося знизити градус емоцій навколо загального трагічного минулого, - Зеленський про співпрацю з Польщею 16:26
Трамвай на Троєщині. Фото: Київ Оперативний
На Троєщині у трамвая відвалилися колеса 16:24
Зеленський підтримав бажання Головного рабина України визнати митрополита Шептицького Праведником народів світу 16:17
Макрон відзначив роль Червоної армії у визволенні Освенцима 16:11
В Афганістані розбився пасажирський літак з більш, ніж 80 людьми 15:49
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
Загибель Кобі в авіакатастрофі. Фото: @LHSLASD
Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи 09:45
Бородянський провів співбесіду на посаду Держкомітету у справах релігії, де запитував про держпідтримку ПЦУ 19:27
більше новин
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Загибель Кобі в авіакатастрофі. Фото: @LHSLASD
Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи 09:45
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
більше новин
Україна просить Болгарію екстрадувати підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok