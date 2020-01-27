Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - Моз

У Китаї загальна кількість підтверджених випадків захворювання нової коронавирусной інфекцією 2019-nCoV зросла приблизно до 2744, 81 з них загинули. Про те, які заходи прийняті в Україні для того, щоб попередити появу коронавіруса в країні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що Україна продовжує виконувати всі технічні рекомендації ВООЗ щодо попередження поширення нового коронавіруса. В аеропорту Бориспіль з 26 січня проводиться температурний скринінг пасажирів на прямі рейси з Китаю. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами. Мандрівники з симптомами ГРВІ будуть спрямовані на подальше медичне обстеження з тестуванням на коронавірус. Крім того, всім подорожуючим надається актуальна інформація по попередженню захворювання.

Також МОЗ створило оперативний координаційний штаб по залученню провідних епідеміологів, інфекціоністів, вчених, реаніматологів, фахівців екстреної медицини та інших фахівців.

"На сьогодні зафіксовано три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Два випадки не підтвердилися. За результатами лабораторного дослідження в цих випадках підтверджено грип. Діагностика третього випадку триває", - наголошується в повідомленні МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус 2019-nCoV може передаватися від людей без симптомів.

Раніше була опублікована карта спалахів захворювання коронавірусом.