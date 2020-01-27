Коронавирус может передаваться от людей без симптомов

Помимо того, что количество заразившихся коронавирусом уже превысило две тысячи, заражение коронавируса может происходить уже на стадии инкубационного периода, который длится от одного дня до двух недель.

Об этом на пресс-конференции в Пекине рассказала председатель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей, сообщает BBC.

По ее словам, инкубационном период вируса ставить от одного до 14 дней. И уже тогда инфицированные могут передавать его другим людям, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-2003 годах.

Таким образом, у носителей вируса могут даже не проявлятися симптомы, что значительно усложняет борьбу с его распространение.

За минувшие сутки Количество зараженных коронавируса в Китае возросло более чем на 700 человек, а количество умерших по последним данным составляет 80 человек.

Ранее Українські Новини писали о том, какие меры предосторожности следуюет соблюдать, чтобы не заразиться.

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