ПАРЄ перегляне повноваження російської делегації

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ), на якій сьогодні, 27 січня, зустрілися представники України і Росії, перегляне повноваження російської делегації. Про це повідомили члени української делегації, депутати Верховної Ради Євген Кравчук ("Слуга народу") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), в соціальних мережах, передають Українські Новини. "Тільки на засіданні ПАРЄ литовський депутат Емануеліс Зінгеріс і Марія Голубєва з Латвії ініціювали challenge of the credentials (перегляд повноважень) делегації РФ! Ця ініціатива отримала підтримку значно більше 30 депутатів з 5 національних делегацій", - написала Кравчук на своїй сторінці в Facebook. Про це повідомив депутат Гончаренко у своєму Telegram-каналі. Перегляд повноважень пройде з процедурних та основним принципам. Українська делегація підтримала ініціативу в повному складі. ПАРЄ прийме відповідне рішення після обговорення в комітетах у четвер, 30 січня. Гончаренко додав, що також була оскаржена можливість призначення віце-президентом асамблеї члена російської делегації Петра Толстого. Асамблея має намір прийняти рішення по Товстому у середу, 29 січня. Як повідомляли Українські Новини, Україна збирається двічі оскаржити повноваження Росії в ПАРЄ. Нагадаємо, 23 вересня Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ.