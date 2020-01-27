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27 січня 2020, понеділок, 14:39 17
Зовнішня політика 2020-01-27T16:00:03+02:00
Українські Новини
ПАРЄ перегляне повноваження російської делегації

ПАРЄ перегляне повноваження російської делегації

Таня Войтюк
ПАРЄ, Росія в ПАРЄ, Українська делегація, Олексій Гончаренко, Слуга народу, Європейська солідарність, Україна в ПАРЄ
ПАРЄ. Фото: прес-служба Ради Європи
ПАРЄ. Фото: прес-служба Ради Європи

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ), на якій сьогодні, 27 січня, зустрілися представники України і Росії, перегляне повноваження російської делегації.

Про це повідомили члени української делегації, депутати Верховної Ради Євген Кравчук ("Слуга народу") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), в соціальних мережах, передають Українські Новини.

"Тільки на засіданні ПАРЄ литовський депутат Емануеліс Зінгеріс і Марія Голубєва з Латвії ініціювали challenge of the credentials (перегляд повноважень) делегації РФ! Ця ініціатива отримала підтримку значно більше 30 депутатів з 5 національних делегацій", - написала Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

Про це повідомив депутат Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Перегляд повноважень пройде з процедурних та основним принципам. Українська делегація підтримала ініціативу в повному складі. ПАРЄ прийме відповідне рішення після обговорення в комітетах у четвер, 30 січня.

Гончаренко додав, що також була оскаржена можливість призначення віце-президентом асамблеї члена російської делегації Петра Толстого.

Асамблея має намір прийняти рішення по Товстому у середу, 29 січня.

Як повідомляли Українські Новини, Україна збирається двічі оскаржити повноваження Росії в ПАРЄ.

Нагадаємо, 23 вересня Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ.

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