Украина собирается дважды обжаловать полномочия России в ПАСЕ

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Украина с партнерами дважды обжалует полномочия делегации России. Об этом в эфире телеканал "Прямой" рассказал член украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, украинская делегация согласовала механизм обжалования полномочий делегации из России. В частности, сначала во время утверждения полномочий делегаций от всех стран представители Украины и партнеры встанут в знак протеста против российской делегации.

"Латвийская делегация поднимет вопрос обжалования полномочий РФ по процедурным основаниям, грузинская - по содержательным основаниям", - заявил Гончаренко.

Он также уточнил, что главным аргументом обжалования по процедурным основаниям является то, что в российской делегации присутствуют фигуранты черных списков ЕС.

Как сообщали Українські Новини, 23 сентября Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

Тем временем после возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов. Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.