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27 січня 2020, понеділок, 14:14 15
Суспільство 2020-01-27T16:15:03+02:00
Українські Новини
У Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського

У Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського

Ольга Фандорина
Коронавірус, МОЗ, коронавірус в Україні, коронавірус в Китаї

У Києві зафіксували один випадок коронавіруса. Такі результати показало дослідження державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Даний випадок є першим з початку року. Про це повідомляється в лабораторному центрі в Facebook.

Медики уточнили, що обнаужен не той штам вірусу, який зараз поширюється в Китаї.

"За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) – 3, грип А нетипований – 1, грип В – 3, аденовірус – 2, бокавирус – 1, короновірус – 1 і риновірус – 1", - написано в повідомленні.

Скріншот: facebook.com/Державна-установа-Київський-міський-лабораторний-центр-МОЗ-України

Скріншот: facebook.com/Державна-установа-Київський-міський-лабораторний-центр-МОЗ-України

При цьому спочатку сезону на ГПЗ (грипоподібні захворювання) і важкі ГРЗ (гострі респіраторні захворювання) захворіли 10920 осіб.

Коронавірус поширюється по світу: як в Україні готуються до епідемії.

Також повідомлялося, що із-за спалаху коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди Моз.

Раніше в Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії. Крім того, з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю.

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У Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського
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