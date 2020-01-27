Коронавірус поширюється по світу: як в Україні готуються до епідемії

Оперативна група Ради національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Міністерству фінансів забезпечити додаткові витрати на забезпечення лікувальних закладів необхідними медичними препаратами та обладнанням у разі виявлення на території України коронавіруса, який вперше був виявлений в місті Ухань (Китай).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, передають Українські Новини.

За дорученням Президента Володимира Зеленського під головуванням секретаря РНБО Олексія Данилова відбулася нарада оперативної групи з питань моніторингу та аналізу ситуації щодо поширення нового коронавіруса 2019-n-CoV у світі, оцінки загроз національної безпеки України, стан організації протиепідемічного захисту населення України, зокрема громадян і працівників дипломатичних місій України, які перебувають на території Китаю.

Данилов зазначив першочерговість виконання завдання посиленого контролю за ситуацією в частині ймовірності поширення коронавіруса і злагодженої роботи всіх органів влади щодо організації відповідних заходів.Зокрема, він зазначив, що пріоритетними є організація компетентними органами, насамперед українським дипломатичними представництвами, повного обліку українських громадян, які перебувають на території КНР, збору інформації про них і встановлення контактів.

Міністерству охорони здоров'я було доручено реалізувати системне широке інформування громадськості про ситуацію з розповсюдження коронавіруса шляхом надання відповідної інформації про ознаки вірусу, заходи щодо його запобігання та лікування.

Крім того, МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я доручено посилити спроможності колл-центру для надання та отримання оперативної інформації громадянам.

Також планується випускати щоденний інформаційний бюлетень про ситуацію з поширенням коронавіруса в світі і в Україні.

Посольства України в КНР доручається забезпечити поширення рекомендації українським громадянам покинути територію Китаю, а Міністерству закордонних справ - рекомендувати українським громадянам утримуватися від відвідування Китаю найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, Україні на даний момент не зафіксовано випадки зараження коронавірусом, однак Міністерство охорони здоров'я підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

Також повідомлялося, що із-за спалаху коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ.

Раніше в Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії. Крім того, з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю.