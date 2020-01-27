Зеленський звільнив Вітренка з посади члена наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський припинив повноваження виконавчого директора групи "Нафтогаз України" Юрія Вітренка на посаді члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це сказано в указі №23 від 25 січня, передають Українські Новини.

Цим указом вноситься часткова зміна до статті 1 указу Президента від 7 жовтня № 734 "Про членів наглядової ради "Укроборонпрому" в частині припинення повноважень члена наглядової ради концерну Вітренка.

Інші подробиці не уточнюються.

Як повідомляли Українськi Новини, 11 жовтня Зеленський призначив Вітренко членом наглядової ради "Укроборонпрому"

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