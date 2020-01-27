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27 січня 2020, понеділок, 12:04 11
Політика 2020-01-27T12:04:18+02:00
Українські Новини
Зеленський звільнив Вітренка з посади члена наглядової ради "Укроборонпрому"

Зеленський звільнив Вітренка з посади члена наглядової ради "Укроборонпрому"

Александр Дмитриенко
Укроборопром, Юрій Вітренко, Володимир Зеленський, наглядова рада

Президент Володимир Зеленський припинив повноваження виконавчого директора групи "Нафтогаз України" Юрія Вітренка на посаді члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це сказано в указі №23 від 25 січня, передають Українські Новини.

Цим указом вноситься часткова зміна до статті 1 указу Президента від 7 жовтня № 734 "Про членів наглядової ради "Укроборонпрому" в частині припинення повноважень члена наглядової ради концерну Вітренка.

Інші подробиці не уточнюються.

Як повідомляли Українськi Новини,  11 жовтня Зеленський призначив Вітренко членом наглядової ради "Укроборонпрому"

Найєм в "Укроборонпромі" у грудні отримав 486,6 тис. гривень зарплати

 

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