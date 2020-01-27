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27 січня 2020, понеділок, 11:44 11
Економіка 2020-01-27T11:44:13+02:00
Українські Новини
Бразилія скасувала антидемпінгове мито на українські автомобільні шини

Бразилія скасувала антидемпінгове мито на українські автомобільні шини

Александр Дмитриенко
Бразилія, Антидемпінгове мито, автомобільні шини, Експорт
Прапор Бразилії. Фото: wikipedia.org
Прапор Бразилії. Фото: wikipedia.org

Бразилія скасувала антидемпінгове мито в розмірі 1,23 долара за кг на імпорт автомобільних шин з України.

Про це сказано в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передають Українські Новини.

"За результатами перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Бразилію автомобільних шин уповноваженим органом Федеративної Республіки Бразилія прийнято рішення про припинення застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту товарів з України... П'ятирічний перегляд антидемпінгових заходів щодо шин автомобільних проводився з січня 2019 по січень 2020 року. Уповноважений орган Федеративної Республіки Бразилія дійшов висновку про відсутність ймовірності відновлення демпінгу і збитків з України. При цьому антидемпінгові заходи були продовжені щодо імпорту з Кореї, Таїланду і Тайваню, провінції Китаю", - сказано в повідомленні.

Таким чином, українські виробники-експортери можуть поставляти автомобільні шини до Бразилії без сплати антидемпінгового мита.

Антидемпінгові заходи щодо українських автомобільних шин були вжиті Бразилією 16 січня 2014 року з ставкою антидемпінгового мита 1,23 долара за кг, що призвело до припинення поставок українських шин до Бразилії.

Згідно з повідомленням, орієнтовний обсяг експорту українських автомобільних шин до застосування антидемпінгових заходів становив близько 2 тис. тонн вартістю 7,3 млн доларів.

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