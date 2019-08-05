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05 августа 2019, понедельник, 21:27 31
Экономика 2019-08-05T21:28:01+03:00
Українські Новини
Еврокомиссия снизила пошлины на бесшовные трубы из Украины почти на 6%

Еврокомиссия снизила пошлины на бесшовные трубы из Украины почти на 6%

Еврокомиссия снизила антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы из Украины с 13,8% до 8,1%.

Об этом говорится в сообщении официального журнала Еврокомиссии, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, речь идет о пошлинах в отношении труб производства "Интерпайп Нико Тьюб" и "Интерпайп Нижнеднепровский трубный завод", в рамках частичного пересмотра размера антидемпинговых пошлин на определенные виды бесшовных труб происхождением из Украины, который был начат 7 мая 2018 года.

Пересмотр был инициирован трубно-колесным холдингом "Интерпайп" (Днипро).

Как сообщали Українськi Новини, Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России, Беларуси и Молдовы.

Ранее Трамп предложил Евросоюзу взаимно отменить все торговые пошлины, в ЕС надеются на диалог.

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