Еврокомиссия снизила пошлины на бесшовные трубы из Украины почти на 6%

Еврокомиссия снизила антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы из Украины с 13,8% до 8,1%.

Об этом говорится в сообщении официального журнала Еврокомиссии, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, речь идет о пошлинах в отношении труб производства "Интерпайп Нико Тьюб" и "Интерпайп Нижнеднепровский трубный завод", в рамках частичного пересмотра размера антидемпинговых пошлин на определенные виды бесшовных труб происхождением из Украины, который был начат 7 мая 2018 года.

Пересмотр был инициирован трубно-колесным холдингом "Интерпайп" (Днипро).

Как сообщали Українськi Новини, Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России, Беларуси и Молдовы.

Ранее Трамп предложил Евросоюзу взаимно отменить все торговые пошлины, в ЕС надеются на диалог.