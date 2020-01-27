Минекоенерго за обмеження використання пластикових пакетів з 2021

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель закликає депутатів Верховної Ради прискорити розгляд законопроекту про обмеження обігу пластикових пакетів.

Про це йдеться в повідомленні Минекоенерго, передають Українські Новини.

Наголошується, що законопроект знаходиться в комітеті з питань екологічної політики та природокористування на розгляді до другого читання з 12 листопада 2019 року.

"Обмеження обігу пластикових пакетів є першою стадією ієрархії поводження з відходами, оскільки запобігатиме їхньому утворенню. Отже, законопроект пропонує усунення не наслідків, а причини утворення проблеми", - цитується в повідомленні Оржель.

Також він звертає увагу на необхідність заборони оксорозкладних пакетів, оскільки вони завдають шкоди навколишньому середовищу через швидкий розпад на мікропластик, який потім потрапляє у воду і грунт.

На думку міністра, необхідно якомога швидше обмежити використання пластикових пакетів і ввести в дію заборону з 2021 року.

У той же час Оржель пропонує заборонити безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів з моменту набрання чинності відповідного закону.

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