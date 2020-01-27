підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 11:25 5
Суспільство 2020-01-27T11:25:55+02:00
Українські Новини
Минекоенерго за обмеження використання пластикових пакетів з 2021

Минекоенерго за обмеження використання пластикових пакетів з 2021

Оксана Соболь
Мінекоенерго, Олексій Оржель, Заборона пластику, Проблеми екології, Екологія
Пластик. Фото: pexels
Пластик. Фото: pexels

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель закликає депутатів Верховної Ради прискорити розгляд законопроекту про обмеження обігу пластикових пакетів.

Про це йдеться в повідомленні Минекоенерго, передають Українські Новини.

Наголошується, що законопроект знаходиться в комітеті з питань екологічної політики та природокористування на розгляді до другого читання з 12 листопада 2019 року.

"Обмеження обігу пластикових пакетів є першою стадією ієрархії поводження з відходами, оскільки запобігатиме їхньому утворенню. Отже, законопроект пропонує усунення не наслідків, а причини утворення проблеми", - цитується в повідомленні Оржель.

Також він звертає увагу на необхідність заборони оксорозкладних пакетів, оскільки вони завдають шкоди навколишньому середовищу через швидкий розпад на мікропластик, який потім потрапляє у воду і грунт.

На думку міністра, необхідно якомога швидше обмежити використання пластикових пакетів і ввести в дію заборону з 2021 року.

У той же час Оржель пропонує заборонити безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів з моменту набрання чинності відповідного закону.

Як повідомляли Українські Новини, до числа країн, які найбільше забруднюють світовий океан, увійшли Китай, Індонезія і Філіппіни.

Модельєри заговорили про шкоду штучного хутра, яким намагаються замінити натуральний.

Тим часом австралійскі вчені знайшли спосіб переробки пластику.

Більше новин про: Мінекоенерго Олексій Оржель Заборона пластику Проблеми екології Екологія

Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі
При РНБО створили оперативну групу для боротьби з коронавірусом
Новини
Минекоенерго за обмеження використання пластикових пакетів з 2021 11:25
Задимлення в Мінкультури: пожежники евакуюють людей 11:08
НБУ за чотири дні купив на міжбанку $50 млн і продав $76,5 млн 10:52
У Раді допускають звільнення Авакова в разі провалу справи Шеремета 10:50
Акції Ferrexpo знову знизилися 10:47
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Трубу прорвало: Баканов говорив екс-главі ДБР, що Богдан очолює корупцію 13:21
Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в'язниці, - міністр закордонних справ Ірану 16:17
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
більше новин
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
У Канаді зафіксували перший випадок зараження коронавірусом 08:51
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Трубу прорвало: Баканов говорив екс-главі ДБР, що Богдан очолює корупцію 13:21
більше новин
Долар "обвалився" після вихідних: офіційний курс валют від НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok