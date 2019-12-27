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27 декабря 2019, пятница, 11:36 563
Мир 2019-12-27T11:45:02+02:00
Українські Новини
Названы 8 стран, которые больше всего загрязняют мировой океан

Названы 8 стран, которые больше всего загрязняют мировой океан

Таня Войтюк
Пластик, Мировой океан, Загрязнение, Экология
Пластик. фото: pexels
Пластик. фото: pexels

Хоть ученым и удалось изобрести способ для переработки любого вида пластика, проблема загрязнения осталась. Большинство пластикового мусора в океане - 63,6% - приходится всего на восемь стран, и большинство из них расположены в Азии.

Об этом пишет Bloomberg.

Эти восемь стран - Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия.

Больше всего критики и ответственности за ситуацию в океане экологи возлагают на Китай, который с 1 января прекратил принимать переработанные пластиковые отходы, генерируемые богатыми экономиками.

Считается, что этот шаг повлек усугубление и без того глубокого кризиса загрязнения океана пластиком. Но Китай не единственный виновник здесь. Мусор в океане генерируется новоиспеченными потребительскими классами Азии, подавляющее большинство из которых не имеют доступа к сбору мусора, современным свалкам и сжиганию отходов.

Как сообщали Українські Новини, Рада поддержала запрет пластиковых пакетов с 2022 года. Также супермаркеты во Львове отказались от пластиковых пакетов. Тем временем загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане.

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