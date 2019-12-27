Названы 8 стран, которые больше всего загрязняют мировой океан

Об этом пишет Bloomberg.

Эти восемь стран - Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия.

Больше всего критики и ответственности за ситуацию в океане экологи возлагают на Китай, который с 1 января прекратил принимать переработанные пластиковые отходы, генерируемые богатыми экономиками.

Считается, что этот шаг повлек усугубление и без того глубокого кризиса загрязнения океана пластиком. Но Китай не единственный виновник здесь. Мусор в океане генерируется новоиспеченными потребительскими классами Азии, подавляющее большинство из которых не имеют доступа к сбору мусора, современным свалкам и сжиганию отходов.