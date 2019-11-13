Рада поддержала запрет пластиковых пакетов с 2022 года

Верховная Рада намерена запретить распространение пластиковых и оксоразлагаемых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года.

За принятие соответствующего законопроекта №2051-1 за основу 12 ноября проголосовали 365 депутатов при 226 необходимых, передают Українськi Новини.

Законопроектом запрещается с 1 января 2022 года распространять пластиковые пакеты в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм.

При этом ограничения не будут распространяться на сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225х345х450 мм, используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также для сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Как сообщали Українськi Новини, супермаркеты во Львове отказались от пластиковых пакетов. Тем временем загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане.