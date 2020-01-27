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27 січня 2020, понеділок, 11:08 17
Події 2020-01-27T11:16:53+02:00
Українські Новини
Задимлення в Мінкультури: пожежники евакуюють людей

Задимлення в Мінкультури: пожежники евакуюють людей

Елизавета Драбкина
задимлення, Мінкультури, ДСНС України
Задимлення в Мінкультури Фото:Держнс України
Задимлення в Мінкультури Фото:Держнс України

Державна служба з надзвичайних ситуацій евакуює людей з будівлі Міністерства культури через задимлення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

Наголошується, що в понеділок о 10:14 у Шевченківському районі столиці по вул. Івана Франка, 19 на третьому поверсі 3-поверхової будівлі, де розташоване Міністерство культури, виникло задимлення, проводиться евакуація людей.

Зазначено, що в ході розвідки 2 людей були врятовані з 3-го поверху за допомогою автодрабини.

11:03 пожежу площею 30 кв. м було локалізовано.

Для ліквідації пожежі було задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежорятувальної техніки ДСНС Києва та 41 чоловік особового складу.

Ліквідація пожежі триває.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці жовтня в центрі Києва загорівся 6-поверховий будинок евакуювали 40 людей.

Раніше у Києві у Дніпровському районі вранці 2 грудня сталася пожежа в дитячому саду №554, у результаті якого загинула людина.

Також у Шевченківському районі Києва у вівторок, 19 листопада, сталася пожежа в адміністративній будівлі, яке використовувалося як хостел.

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