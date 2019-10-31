подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
31 октября 2019, четверг, 23:41 156
Происшествия 2019-11-01T00:06:30+02:00
Українські Новини
В центре Киева загорелся 6-этажный дом, эвакуированы 40 человек

В центре Киева загорелся 6-этажный дом, эвакуированы 40 человек

Пожар, Пожар в Киеве, Пожар в многоэтажке

В Шевченковском районе Киева спасатели ликвидируют пожар на крыше шестиэтажного жилого дома, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 21:12 поступила информация о пожаре в 6-этажном жилом доме на ул. Пирогова, 2. Возгорание произошло на крыше дома", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей площадь достигала уже почти 100 кв. м.

В настоящее время проводится эвакуация людей из дома. Спасатели уже вывели около 40 человек.

На месте работает 13 единиц основной и спецтехники, задействовано около 65 спасателей.

На помощь прибыло еще пять единиц техники.

Ликвидация продолжается. На месте работает штаб пожаротушения.

Ранее на Троещине горело здание на берегу озера. Там хранился инвентарь для отдыха в беседках.

В Киеве в пятиэтажке случился пожар, есть погибший и травмированные.

Больше новостей о: Пожар Пожар в Киеве Пожар в многоэтажке

Архив
Новости
Утром откроют движение автомобилей по мосту Метро через Русановский пролив 00:05
В центре Киева загорелся 6-этажный дом, эвакуированы 40 человек 23:41
После облучения медики обследуют сотрудников центральной геофизической обсерватории Киева 23:15
В МИД Украины заявили про подбор кандидатов на обмен пленными 22:32
Анна Скороход . Скриншот видео facebook.com/yan.dobronosov
Депутат Скороход расплакалась в зале Рады из-за игнорирования ее правок 22:11
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час 11:30
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Демонтаж памятника Жукову. Фото:
В Одессе демонтировали памятник Жукову 18:01
Обстрелы в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, - СЦКК 08:14
Горбатюку в связи с увольнением выплатили почти миллион гривен 10:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok