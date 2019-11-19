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19 ноября 2019, вторник, 13:29 24
Происшествия 2019-11-19T13:30:01+02:00
Українські Новини
В центре Киева произошел пожар в хостеле

В центре Киева произошел пожар в хостеле

Пожар в Киеве, Пожар в отеле, Пожар в хостеле

В Шевченковском районе Киева во вторник, 19 ноября, произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар возник на втором этаже здания на площади 100 квадратных метров.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания на площади 100 кв. м. В 8:41 пожар был локализован, а уже в 8:55 - ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок второго этажа здания", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара еще устанавливается. В результате возгорания никто не пострадал.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе загорелся элитный отель на берегу моря.

Ранее в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.

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