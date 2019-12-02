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02 декабря 2019, понедельник, 09:28 4511
Происшествия 2019-12-02T09:32:26+02:00
Українські Новини
В Киеве произошел пожар в детском саду: есть жертвы

В Киеве произошел пожар в детском саду: есть жертвы

Пожар, смертельный пожар, Пожар в Киеве, пожар в детском саду
Пожар в детском саду. Фото: Информатор
Пожар в детском саду. Фото: Информатор

В Киеве в Днепровском районе утром 2 декабря произошел пожар в детском саду №554, в результате которой погиб человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"К месту вызова были направлены спасателей 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв, пожарные установили, что пожар возник на первом этаже детского учебного заведения. На момент прибытия спасательных подразделений у дома находилось тело мужчины 1945 г.р., вероятно охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар", - говорится в нем.

Отмечается, что в 07:20 пожар был локализован, а в 07:35 ликвидировали.

На месте пожара работало 5 единиц пожарно-спасательной техники и около 23 человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства смерти человека будут установлены правоохранительными органами.

Как сообщали Українські Новини, в Шевченковском районе Киева во вторник, 19 ноября, произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел. Ранее в центре Киева в здании Минобороны произошел пожар.

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