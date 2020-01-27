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27 січня 2020, понеділок, 09:49 16
Зовнішня політика 2020-01-27T10:07:55+02:00
Українські Новини
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі

Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі

Таня Войтюк
ПАРЄ, Росія в ПАРЄ, Росія, Україна, Донбас
ПАРЄ. Фото: прес-служби Ради Європи
ПАРЄ. Фото: прес-служби Ради Європи

У понеділок, 27 січня, у Страсбурзі почнеться нова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, в якій візьме участь Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вперше з січня 2015 року в сесії будуть брати участь і українська, і російська делегації. П'ять років тому сесія завершилася поразкою росіян: незважаючи на всі їхні старання, на них наклали нові санкції, і вони на знак протесту надовго поїхали зі Страсбурга.

У Страсбурзі Україну чекає вкрай важливе голосування, здатне гарантувати агресору новий рівень імунітету в асамблеї. А ще – вже у вівторок – цілком може виникнути сварка (або, навпаки, збереження хороших відносин) з сусідньою Польщею. За тиждень Україна може як збільшити, так і зруйнувати коаліцію в свою підтримку.

Можливими причинами поразки для України можуть стати:

Перша причина – те, що ставлення "до діалогу з Росією" за ці роки змінилося.

Друга – це різниця в ситуації з Донбасом в 2015 і 2020 роках. П'ять років тому за два дні до сесії ПАРЄ російські війська обстріляли житлові квартали Маріуполя, а зараз – фронт стабільний, Україна навіть погоджується на відведення військ. Заяв про агресію звучить радикально менше. Київ і сам веде переговори з росіянами, "нормандські зустрічі" проходять "мирно".

Третя причина – проблема внутрішньоукраїнської ворожнечі, якої в 2015 році не було.

В України є шанси на успіх, але вони дуже залежать від дій та мотивації депутатів. Як від "Слуги народу", так і від діючої опозиції.

Як повідомляли Українські Новини, 23 вересня Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ.

Тим часом після повернення в ПАРЄ Росія повинна виплатити понад 50 мільйонів євро прострочених внесків. Україна переплатила понад 80 тис. євро ПАРЄ, намагаючись компенсувати відсутність внесків РФ.

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Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі
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