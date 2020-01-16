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16 января 2020, четверг, 18:05 38
Внешняя политика 2020-01-16T18:11:44+02:00
Українські Новини
Рада возобновила участие Украины в сессиях ПАСЕ

Рада возобновила участие Украины в сессиях ПАСЕ

Таня Войтюк
ПАСЕ, Верховная Рада, Делегация, Страсбург
ПАСЕ. Фото: website-pace.net
ПАСЕ. Фото: website-pace.net

После того, как украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ в связи с возвращением России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, Верховная Рада Украины возобновила участие украинской делегации в сессиях  Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020.

За принятие проекта постановления №2718 за основу и в целом проголосовали 348 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Таким образом, Рада поручила Постоянной делегации Рады в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

Соответствующее постановление внесено главой украинской делегации в ПАСЕ, депутатом от фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько.

По словам Ясько, делегация намерена ехать полным составом вместе с заместителями.

Целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики России, донесение объективной информации о противозаконных действиях России на оккупированных территориях Украины.

Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).

Как сообщали Українські Новини, 23 сентября Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

Тем временем после возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов. Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.

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