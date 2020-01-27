Коронавірус може передаватися від людей без симптомів

Крім того, що кількість заражених коронавірусом вже перевищила дві тисячі, зараження може відбуватися вже на стадії інкубаційного періоду, який триває від одного дня до двох тижнів.

Про це на прес-конференції в Пекіні розповіла голова Національної комісії охорони здоров'я КНР Ма Цзяовей, повідомляє BBC.

За її словами, інкубаційний період коронавірусу становить від одного до 14 днів. І вже тоді інфіковані можуть передавати його іншим людям, чого не було під час епідемії важкого гострого респіраторного синдрому (SARS) у 2002-2003 роках.

Таким чином, у носіїв вірусу можуть навіть не проявлятися симптоми, що значно ускладнює боротьбу з його розповсюдження.

За минулу добу кількість заражених коронавірусом в Китаї зросла більш ніж на 700 осіб, а кількість померлих за останніми даними складає 80 чоловік.

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