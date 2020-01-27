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27 січня 2020, понеділок, 08:48 7
Світ 2020-01-27T08:54:54+02:00
Українські Новини
Коронавірус може передаватися від людей без симптомів

Коронавірус може передаватися від людей без симптомів

Таня Войтюк
Коронавірус, Вірус, коронавірус в Китаї, Китай, Пекін
Перевірка на наявність вірусу. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Перевірка на наявність вірусу. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Крім того, що кількість заражених коронавірусом вже перевищила дві тисячі, зараження може відбуватися вже на стадії інкубаційного періоду, який триває від одного дня до двох тижнів.

Про це на прес-конференції в Пекіні розповіла голова Національної комісії охорони здоров'я КНР Ма Цзяовей, повідомляє BBC.

За її словами, інкубаційний період коронавірусу становить від одного до 14 днів. І вже тоді інфіковані можуть передавати його іншим людям, чого не було під час епідемії важкого гострого респіраторного синдрому (SARS) у 2002-2003 роках.

Таким чином, у носіїв вірусу можуть навіть не проявлятися симптоми, що значно ускладнює боротьбу з його розповсюдження.

За минулу добу кількість заражених коронавірусом в Китаї зросла більш ніж на 700 осіб, а кількість померлих за останніми даними складає 80 чоловік.

Раніше Українські Новини писали про те, яких звичок слід дотримуватися, щоб не захворіти та зміцнити імунітет.

Тим часом стало відомо, чи безпечно замовляти речі з Китаю поштою, та які сервіси для цього використовувати.

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