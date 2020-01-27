У центрі Києва пролунав вибух: перехожий знайшов пакет з бомбою

У центрі Києва за адресою вулиця Генерала Алмазова, 6 прогримів вибух. Виявилося, що детонація була контрольованою і ніхто не постраждав. Все відбувалося під пильним контролем фахівців.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов у ніч на 25 січня. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли джерела в правоохоронних органах, в поліцію звернувся чоловік, який розповів, що на парапеті лежить підозрілий предмет. Плоский предмет був перемотан армованим скотчем і з нього стирчали дроти.

В терміновому порядку направили необхідні служби. При огляді предмета вибухотехніки прийняли рішення знешкодити його на місці, так як могла виникнути детонація саморобного пристрою. Для цього правоохоронці здійснили контрольований вибух.

Поки працювали фахівці патрульні перекривали рух автомобілів. Яким чином вибухівка виявилася в центрі столиці і інші подробиці події встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголошений план "Сирена".

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