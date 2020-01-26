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26 января 2020, воскресенье, 15:32 20
Происшествия 2020-01-26T15:32:25+02:00
Українські Новини
В Хмельницкой области возле многоэтажки произошел взрыв, есть жертва

В Хмельницкой области возле многоэтажки произошел взрыв, есть жертва

Ольга Фандорина
Граната, взрыв гранаты, Хмельницкая область
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua

Ночью, 26 января, в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и взрыво-техническая служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната "РГД-5". Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 7 января 3 человека госпитализированы в результате взрыва боевой гранаты РГД-5 в общежитии коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" в Одессе.

19 ноября 2019 мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Днипре.

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