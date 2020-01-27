У Києві на пів дня перекриють Південний міст: де в Києві будуть пробки

У понеділок, 27 січня, у Києві на Південному мосту з 09:00 до 15:00 буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу КМДА. Комунальники планують працювати з 09:00 до 15:00 на стороні мосту, що веде на лівий берег. Саме в цей час основний потік транспорту рухається в протилежному напрямку, тому роботи не повинні спровокувати великі затори. Перекриття пов'язано з проведенням ремонту асфальтового покриття. Комунальники планують завершити роботу за кілька годин. Ускладнено рух у бік центру на Дарницькому, Північному, Південному та мосту "Метро". На Лівому березі затори утворилися на проспекті Бажана. Пробки в Києві. Фото: Google maps Як повідомляли Українські Новини, в Києві збільшать штрафи за паркування, щоб мотивувати водіїв їздити на метро. Тим часом у столиці запрацювали оновлені евакуатори, які можуть забирати машини за 60 секунд, а вони вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 автомобілю в хвилину. Нагадаємо, київська міська електричка також змінить маршрут через ремонт.