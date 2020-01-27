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27 січня 2020, понеділок, 08:06 12
Суспільство 2020-01-27T09:15:02+02:00
Українські Новини
У Києві на пів дня перекриють Південний міст: де в Києві будуть пробки

У Києві на пів дня перекриють Південний міст: де в Києві будуть пробки

Таня Войтюк
Обмеження руху транспорту, Ремонт, Південний міст, Затори в Києві
Пробки в Києві. Фото: Google maps
Пробки в Києві. Фото: Google maps

У понеділок, 27 січня, у Києві на Південному мосту з 09:00 до 15:00 буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу КМДА.

Комунальники планують працювати з 09:00 до 15:00 на стороні мосту, що веде на лівий берег. Саме в цей час основний потік транспорту рухається в протилежному напрямку, тому роботи не повинні спровокувати великі затори.

Перекриття пов'язано з проведенням ремонту асфальтового покриття. Комунальники планують завершити роботу за кілька годин.

Ускладнено рух у бік центру на Дарницькому, Північному, Південному та мосту "Метро". На Лівому березі затори утворилися на проспекті Бажана.

Пробки в Києві. Фото: Google mapsПробки в Києві. Фото: Google maps

Як повідомляли Українські Новини, в Києві збільшать штрафи за паркування, щоб мотивувати водіїв їздити на метро.

Тим часом у столиці запрацювали оновлені евакуатори, які можуть забирати машини за 60 секунд, а вони вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 автомобілю в хвилину.

Нагадаємо, київська міська електричка також змінить маршрут через ремонт.

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