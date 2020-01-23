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23 января 2020, четверг, 16:08 57
Общество 2020-01-23T16:16:23+02:00
Українські Новини
Киевская городская электричка изменит маршрут из-за ремонта

Киевская городская электричка изменит маршрут из-за ремонта

Валерия Драгомирова
Киевпастранс, Киев, Ремонт, городская электричка
Электричка. Фото: Santehnik
Электричка. Фото: Santehnik

В работу Киевской городской электрички внесли изменения. С 24 по 26 января будет закрыто движение на участке Борщаговка-Почайная-Дарница. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

"В работу поездов городской электрички вносятся изменения. С 15:30 24 января до 26 января включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутам. Железнодорожники капитально будут ремонтировать инфраструктуру", - говорится в сообщении.


Так, движение будет организовано на участках:

- Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка;
- Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.

Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

Движение автобусов №59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина".

Количество автобусов №21, 101, троллейбусов 31 и трамваев 35 будет увеличено.

Как сообщали Українські Новини, на Рождество экспресс не доехал до "Борисполя", так как сломался на полпути.

Ранее из-за транспортного происшествие на ж/д станции задержались поезда. 

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