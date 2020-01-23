Киевская городская электричка изменит маршрут из-за ремонта

В работу Киевской городской электрички внесли изменения. С 24 по 26 января будет закрыто движение на участке Борщаговка-Почайная-Дарница. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс". "В работу поездов городской электрички вносятся изменения. С 15:30 24 января до 26 января включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутам. Железнодорожники капитально будут ремонтировать инфраструктуру", - говорится в сообщении. Так, движение будет организовано на участках:- Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка;- Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.Движение автобусов №59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина".Количество автобусов №21, 101, троллейбусов 31 и трамваев 35 будет увеличено.Как сообщали Українські Новини, на Рождество экспресс не доехал до "Борисполя", так как сломался на полпути.Ранее из-за транспортного происшествие на ж\/д станции задержались поезда.