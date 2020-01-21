Хваленые скоростные эвакуаторы Кличко вывозят лишь по 2 машины в сутки, хотя могут грузить по 1 авто в минуту

В Киеве новые эвакуаторы Miles Eurolift, забирающие машины за минуту, с начала 2020 года вывезли 56 неправильно припаркованных автомобилей.

Об этом говорится в ответе департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

"На сегодня в распоряжении инспекторов по парковке два эвакуатора Miles Eurolift. По 1-13 января 2020 эвакуировано 384 автомобля-нарушителя правил парковки, из них: 56 автомобилей - с помощью эвакуаторов Miles Eurolift", - говорится в нем.

Отмечается, что эвакуаторы Miles Eurolift предоставляются ООО "Экспедиция 777"

Эвакуаторы загружают себе на платформу неправильно припаркованный автомобиль за 1 минуту. Но за 13 дней работы в январе они эвакуировали лишь 56 автомобилей. Это по 4 машины в сутки на пару скоростных эвакуаторов или по 2 вывезенные машины на каждый в сутки.

Ответ на запрос о количестве эвакуированных авто в 2020 в Киеве

Как сообщали Українські Новини, новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева.

Тем временем, в Киеве в несколько раз хотят увеличить стоимость парковки на центральных улицах.