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21 января 2020, вторник, 17:47 76
Общество 2020-01-21T17:52:20+02:00
Українські Новини
В Киеве увеличат штрафы за парковку, чтобы мотивировать водителей ездить на метро, - Рахматуллин

В Киеве увеличат штрафы за парковку, чтобы мотивировать водителей ездить на метро, - Рахматуллин

Таня Войтюк
Парковка, Штрафы, Эвакуатор, правила парковки, Тарифы, Метро
Припаркованные автомобили. Фото: pexels
Припаркованные автомобили. Фото: pexels

Число автомобилей в Киеве увеличивается с каждым годом, в результате чего образуются постоянные пробки и не хватает мест для парковки. Столичные власти решили увеличить штрафы для водителей, которые оставляют машины в неположенных местах.

Об этом 21 января сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры - начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин в Facebook.

"В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города существенно - как минимум до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы. Все это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять автомобили недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте", - отметил Рахматуллин.

Он отметил, что с каждым годом количество автомобилей в Киеве растет. Так, в 2019 году количество автомобилей взросло на 15% по сравнению с 2018 годом. В результате столичные дороги и улицы перегружены.

"К тому же водители паркуются как им заблагорассудится, пренебрегая Правилами дорожного движения. При этом объяснение у них одно: негде парковаться. На самом деле это лишь оправдание, потому что часто автомобили находятся неподалеку от полупустых паркингов", - считает он.

Чиновник отметил, что еще должна быть неотвратимость наказания за нарушение ПДД. В этом направлении нарушителей штрафуют и их автомобили эвакуируют.

Пост Дмитрия Рахматулина. Фото: FacebookПост Дмитрия Рахматуллина. Фото: Facebook

Ранее Українські Новини писали, что новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева, но они вывозят лишь по 2 машины в сутки, хотя могут грузить по 1 авто в минуту.

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