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26 січня 2020, неділя, 21:25 13
Зовнішня політика 2020-01-26T21:26:20+02:00
Українські Новини
Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі

Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі

Валерия Драгомирова
Анджей Дуда, офіційна зустріч, Польща, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський почав дводенний візит до Польщі для участі в пам'ятних заходах у місті Освенцім, присвячених 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Програмою візиту також передбачена зустріч Зеленського з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомляли Українські Новини, 23 січня Зеленський прибув в Ізраїль, але відмовився брати участь у форумі пам'яті Голокосту, вирішивши вступити місце української делегації людям, які пережили цю трагедію.

Президент запевнив, що відмова від участі у форумі жодним чином не скасовує вшанування українською делегацією пам'яті жертв трагедії.

Від участі у форумі з цієї причини відмовився Президент Польщі Анджей Дуда.

Замість участі у Форумі Зеленський в кіпі біля Стіни плачу в Єрусалимі помолився за Україну.

Оскільки Зеленський прибув до Ізраїлю з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору "Аушвіц", він вирішив поділитися з Нетаньяху трьома історіями про Голокост.

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