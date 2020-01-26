Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі

Президент Володимир Зеленський почав дводенний візит до Польщі для участі в пам'ятних заходах у місті Освенцім, присвячених 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.



Програмою візиту також передбачена зустріч Зеленського з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.



Як повідомляли Українські Новини, 23 січня Зеленський прибув в Ізраїль, але відмовився брати участь у форумі пам'яті Голокосту, вирішивши вступити місце української делегації людям, які пережили цю трагедію.



Президент запевнив, що відмова від участі у форумі жодним чином не скасовує вшанування українською делегацією пам'яті жертв трагедії.

Від участі у форумі з цієї причини відмовився Президент Польщі Анджей Дуда.

Замість участі у Форумі Зеленський в кіпі біля Стіни плачу в Єрусалимі помолився за Україну.

Оскільки Зеленський прибув до Ізраїлю з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору "Аушвіц", він вирішив поділитися з Нетаньяху трьома історіями про Голокост.