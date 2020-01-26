В Україні немає коронавіруса з Китаю: Мінздоров'я підготував порядок реагування

В Україні на даний момент не зафіксовано випадки зараження коронавірусом, який вперше був виявлений в місті Ухань (Китай), однак Міністерство охорони здоров'я підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

Згідно йому, Президент Володимир Зеленський заслухав керівництво Міністерства охорони здоров'я щодо ситуації з коронавірусом.

"Міністр Зоряна Скалецька повідомила, що зараз в Україні не зафіксовано зараження цим вірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом", - сказано в повідомленні.

Скалецька заявила, що лабораторії і тест-системи для виявлення і виключення підозрілих випадків, що стосуються китайського коронавіруса.

Пр цьому, за її словами, взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять ситуацію на глобальному, міждержавному рівні, є щоденною.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на даний момент налагоджена постійна оперативна комунікація з Прикордонною службою, зокрема в аеропортах, підготовлена інструкція, як реагувати і перевіряти пасажирів.

Президент у свою чергу запропонував укомплектувати у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) медичний штаб або тимчасову службу.

Представники МОЗ додали, що в даний час розглядається також можливість створення спеціальної лабораторії для оперативного виявлення вірусів.

Як повідомляли Українські Новини, наитайский вірус поступово наближається до України: хто в зоні ризику.

Також повідомлялося, що через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ.

Раніше в Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії. Крім того, з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю.