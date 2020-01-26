США, Японія і Франція евакуюють громадян з китайського Уханя

США, Японія та Франція евакуюють своїх громадян з китайського міста Ухань - епіцентру поширення коронавіруса. Про це повідомляє агентство Reuters , France24, , а також NHK.

Сполучені Штати евакуювали весь персонал американського консульства в Ухані. Також буде надано обмежену кількість місць для інших громадян під час вильоту з міста. Частина з них зможе сісти на "єдиний рейс", який 28 січня відправиться з Уханя в Сан-Франциско.

Евакуювати своїх громадян збирається також Франція. Розглядається можливість створення автобусного сполучення, яке дозволить французьким громадянам, а також їх сім'ям, покинути Ухань. Їх відвезуть в інші китайські міста, де вони 14 днів будуть перебувати під карантином. МЗС Франції створило телефон екстреного зв'язку.

Міністерство закордонних справ Японії також домовляється з урядом Китаю про евакуацію японських громадян з міста Ухань. Станом на п'ятницю, 24 січня, у китайському Ухані перебували близько 700 японців.

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