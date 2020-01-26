Коронавірус заразний під час інкубаційного періоду

Новий коронавірус 2019-nCoV є заразним і під час інкубаційного періоду. Про це з посиланням на главу Державного управління охорони здоров'я КНР Ма Сяовэя передає The Guardian у неділю, 26 січня.

Виявлена властивість вірусу ускладнює роботу влади щодо стримування епідемії, так як інкубаційний період, коли людина вже хвора, але ніяких симптомів захворювання немає, становить від одного до 14 днів.

Інформація про характеристики 2019-nCoV обмежена, тому неясно, які ризики можуть представляти подальші мутації вірусу.

Як повідомляли Українські Новини, китайський вірус поступово наближається до України: хто в зоні ризику.

Також повідомлялося, що через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ.

Раніше в Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії. Крім того, з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю.