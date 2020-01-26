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26 січня 2020, неділя, 13:55 11
Суспільство 2020-01-26T13:58:50+02:00
Українські Новини
ДСНС почала масові пожежні перевірки шкіл та садочків

ДСНС почала масові пожежні перевірки шкіл та садочків

Анна Рудык
пожежа в коледжі, пожежа в гуртожитку, ДСНС України, пожежна безпека
Пожежники. Фото: Держнс
Пожежники. Фото: Держнс

Після того, як в Одеському коледжі в жахливому пожежі загинули 16 осіб, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) почала перевірку протипожежного захисту установ з масовим перебуванням людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що перевірки спрямовані на виключення можливості виникнення пожеж.

"В Україні тривають позапланові перевірки організацій з масовим перебуванням людей, спрямовані на те, щоб виключити можливість виникнення пожежі на таких об'єктах, а у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечити захист і порятунок громадян від впливу небезпечних факторів пожежі, якими супроводжується неконтрольоване горение", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що основна увага приділяється стану шляхів евакуації з приміщень, систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Також перевіряється наявність і належний стан первинних засобів пожежогасіння, комплектація пожежних щитів протипожежним інвентарем, стан утримання електрогосподарства, забезпеченість об'єкта протипожежним водопостачанням та інше.

Перевірки проходять у кожній області України, особлива увага приділяється перевірці пожежної безпеки шкіл, ліцеїв, гуртожитків, дитсадків.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня в Дніпрі гуртожитку медколеджу сталася пожежа.

Раніше в СБУ заявляли, що ДСНС намагалися знищити документи про пожежну перевірку Одеського коледжу.

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