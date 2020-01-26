Зеленський зустрінеться з Дудою у рамках робочого візиту до Польщі

26-27 січня Президент України Володимир Зеленський, який учора відзначив 42-й день народження, відвідає Польщу з робочим візитом, де зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Так, повідомляється, що Зеленський візьме участь у низці заходів. Зокрема, в заходах, які пройдуть у місті Освенцімі у 75-ту річницю визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

"26-27 січня Президент України Володимир Зеленський буде перебувати з робочим візитом у Республіці Польща з метою участі у пам'ятних заходах, які пройдуть в м. Освенцімі у 75-ту річницю визволення концтабору Аушвіц-Біркенау. Програмою візиту також передбачена зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський поділився з прем'єром Ізраїлю історією євреїв зі своєї сім'ї.

Раніше, 23 січня, Зеленський прибув в Ізраїль, але відмовився брати участь у форумі пам'яті Голокосту вирішивши уступити місце української делегації людям, які пережили цю трагедію.