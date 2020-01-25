Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения

Сегодня, 25 января, свой 42-й День рождения отмечает Президент Владимир Зеленский. Он впервые отмечает этот праздник на столь высоком посту. Українські Новини собрали поздравления Владимиру Зеленскому, которые ему пишут в социальных сетях политики и соратники.

Зеленского с праздником поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом говорится на сайте белорусского лидера.

"Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины", - говорится в сообщении.



Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

Также теплые слова написала супруга Елена Зеленская в Instagram.

"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно.⠀



Так чувствуешь себя, когда рядом - настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательно ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри.



Любимый, с твоим днем!", – написала Зеленская.

Поздравление Елены Зеленской. Скриншот: Instagram/olenazelenska_official

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в своем поздравлении назвала его человеком, которому "не все равно".

"Нельзя благодарить за то, что попадаешь в украинскую политику. Но можно за то, что в эту политику вдыхают жизнь. Благодарна Владимиру Зеленскому за то, что делает настоящим все, за что берется. За то, что дал возможность жить в турборежиме изменений. За его бесконечный поток идей, за то, что ему никогда не бывает все равно!", - написала Мендель.

Поздравление Юлии Мендель. Скриншот: Facebook/ Iuliia Mendel

Президента поздравила и Студия "Квартал 95", которая длительные годы находилась под руководством Зеленского.

"Сегодня День рождения у президента Украины и нашего друга Владимира Александровича Зеленского. Гордимся, радуемся каждому успеху, поддерживаем каждое трудное решение и знаем, что все получится", - говорится в сообщении.

Поздравление от "Квартал 95". Скриншот: Facebook/Студия "Квартал 95"

Партия "Слуга народа" тоже не забыла о Президенте.

"Ровно год назад он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины и победил. Украина поверила и дала шанс человеку, который больше всего хотела изменить страну. Человеку, который не имел политического опыта, но имел большую цель "изменить систему ради будущего", - написали в партии.





Поздравление от партии "Слуга народа". Скриншот: Facebook/"Слуга народа"





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