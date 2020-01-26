На Броварській трасі Renault на швидкості влетів у Kia, є загиблі

Вчора ввечері, 25 січня, під Києвом на Броварській трасі сталася серйозна аварія, в якій загинула одна людина. Про це повідомляє Інформатор.

Так, згідно попередньої інформації, Renault на великій швидкості рухався в бік Броварів з Києва. У якийсь момент водій втратив керування і перелетів через розділовий газон на зустрічну смугу. Там автомобіль протаранив в бік Kia, відкинувши того в кювет і перекинувся. ДТП сталася біля птахофабрики.

Як повідомляє видання, пасажирка Kia загинула на місці. Також до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості доставили ще одного пасажира Kia і водія Renault. Причини аварії встановлює слідство.

Смертельна аварія на Броварській трасі. Фото: Інформатор

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