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  • На Броварській трасі Renault на швидкості влетів у Kia, є загиблі
26 січня 2020, неділя, 09:16 14
Події 2020-01-26T09:24:06+02:00
Українські Новини
На Броварській трасі Renault на швидкості влетів у Kia, є загиблі

На Броварській трасі Renault на швидкості влетів у Kia, є загиблі

Анна Рудык
ДТП, ДТП в Київській області, ДТП з постраждалими, смертельна ДТП
ДТП на Броваркой трасі. Фото: Інформатор
ДТП на Броваркой трасі. Фото: Інформатор

Вчора ввечері, 25 січня, під Києвом на Броварській трасі сталася серйозна аварія, в якій загинула одна людина. Про це повідомляє Інформатор.

Так, згідно попередньої інформації, Renault на великій швидкості рухався в бік Броварів з Києва. У якийсь момент водій втратив керування і перелетів через розділовий газон на зустрічну смугу. Там автомобіль протаранив в бік Kia, відкинувши того в кювет і перекинувся. ДТП сталася біля птахофабрики.

Як повідомляє видання, пасажирка Kia загинула на місці. Також до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості доставили ще одного пасажира Kia і водія Renault. Причини аварії встановлює слідство.

Смертельна аварія на Броварській трасі. Фото: ІнформаторСмертельна аварія на Броварській трасі. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, в Києві на проспекті Науки Mitsubishi протаранив припарковані машини: є постраждалі.

Раніше в Києві Mitsubishi врізався у Ford: одна людина загинула, є постраждалі.

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