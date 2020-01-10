В Киеве Lexus влетел в автобус, госпитализирована семейная пара с ребенком

Вчера вечером, 9 января, в Киеве на Харьковской площади произошла серьезная авария, в которой пострадали четыре человека, среди которых есть ребенок. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что ДТП произошло на пересечении Бориспольского шоссе и улицы Светлая около 23:00.

По данным издания, на перекрестке не разминулись автомобиль Lexus и автобус №104. Внедорожник передвигался по Бориспольскому шоссе, возвращаясь из аэропорта "Борисполь", и в этот момент из улицы Светлая на Харьковскую площадь ехал автобус. В результате Lexus врезался в правую сторону автобуса.

ДТП на Харьковской площади в Киеве. Фото: Информатор

Семейную пару с ребенком, которые находились в автомобиле сразу забрала скорая помощь. Также известно, что госпитализировали одного пассажира автобуса, 2003 года рождения. Детали и причину происшествия на месте выяснял экипаж патрульной полиции. Известно, что семья на Lexus возвращалась из аэропорта домой после путешествия в Дубай.

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