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15 января 2020, среда, 10:19 128
Происшествия 2020-01-15T10:40:20+02:00
Українські Новини
В Киеве Mitsubishi врезался в Ford: один человек погиб, есть пострадавшие

В Киеве Mitsubishi врезался в Ford: один человек погиб, есть пострадавшие

Надежда Комендантова
ДТП с авто, ДТП в Киеве, смертельное ДТП

В среду, 15 января, на улице Братиславской в сторону Троещины случилось смертельное ДТП. Столкнулись Ford Sierra и Mitsubishi Pajero. К сожалению, один человек в результате аварии погиб.

Все произошло около 07:50. Об этом сообщает Информатор.

Предварительно, водитель Mitsubishi потерял управление, его начало носить по дороге и он вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Ford. В результате аварии погиб водитель последнего. Его зажало между передним сиденьем и панелью приборов. Мужчину извлекали с помощью инструментов из разбитого авто спасатели. Как сообщают полицейские, управляющий Sierra погиб буквально сразу. Водителя Mitsubishi госпитализировали, предварительно, с закрытой черепно-мозговой травмой.

Смертельное ДТП в Киеве. Фото: ИнформаторСмертельное ДТП в Киеве. Фото: Информатор

В результате случившегося на месте образовалась пробка в обе стороны по Братиславской. Особенно напряженное движение в сторону станции метро "Черниговская". На месте работают следователи. Они изучают видео с регистраторов и устанавливают все детали ДТП.

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