В Киеве на проспекте Науки Mitsubishi протаранил припаркованные машины: есть пострадавшие

Утром в понедельник, 20 января, в Киеве на проспекте Науки произошло ДТП с участием Mitsubishi Space Star и грузовика ГАЗель. В результате аварии пострадали четыре человека.

Авария произошла около 06:50. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, которую сообщили полицейские, авария произошла из-за Mitsubishi. В салоне автомобиля находились три человека, причем все трое были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тест на алкоголь показал значение в 2,09 промилле.

В результате ДТП пострадали и водитель, и оба пассажира. Причем одного из пассажиров карета скорой помощи увезла с пробитой головой — он сидел на переднем сидении. Именно эта зона пострадала сильнее всего.

Еще одним пострадавшим в результате аварии стал водитель ГАЗели — однако, несмотря на травму головы, мужчина от госпитализации отказался. Несмотря на то, что фактических участников ДТП было всего два, в результате аварии повреждения получили семь автомобилей — Mitsubishi влетел в припаркованные машины.

ДТП в Киеве. Фото: Информатор

На месте, помимо кареты скорой помощи, работали несколько экипажей патрульной полиции. В данный момент движение в сторону Демеевской площади на этом участке дороги серьезно ограничено.