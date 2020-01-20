подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • В Киеве на проспекте Науки Mitsubishi протаранил припаркованные машины: есть пострадавшие
20 января 2020, понедельник, 12:28 46
Происшествия 2020-01-20T12:30:01+02:00
Українські Новини
В Киеве на проспекте Науки Mitsubishi протаранил припаркованные машины: есть пострадавшие

В Киеве на проспекте Науки Mitsubishi протаранил припаркованные машины: есть пострадавшие

Надежда Комендантова
ДТП в Киеве, ДТП с авто, ДТП с пострадавшими, ДТП

Утром в понедельник, 20 января, в Киеве на проспекте Науки произошло ДТП с участием Mitsubishi Space Star и грузовика ГАЗель. В результате аварии пострадали четыре человека.

Авария произошла около 06:50. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, которую сообщили полицейские, авария произошла из-за Mitsubishi. В салоне автомобиля находились три человека, причем все трое были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тест на алкоголь показал значение в 2,09 промилле.

В результате ДТП пострадали и водитель, и оба пассажира. Причем одного из пассажиров карета скорой помощи увезла с пробитой головой — он сидел на переднем сидении. Именно эта зона пострадала сильнее всего.

Еще одним пострадавшим в результате аварии стал водитель ГАЗели — однако, несмотря на травму головы, мужчина от госпитализации отказался. Несмотря на то, что фактических участников ДТП было всего два, в результате аварии повреждения получили семь автомобилей — Mitsubishi влетел в припаркованные машины.

ДТП в Киеве. Фото: ИнформаторДТП в Киеве. Фото: Информатор

На месте, помимо кареты скорой помощи, работали несколько экипажей патрульной полиции. В данный момент движение в сторону Демеевской площади на этом участке дороги серьезно ограничено.

Больше новостей о: ДТП в Киеве ДТП с авто ДТП с пострадавшими ДТП

Микитась пытался покинуть Украину: экс-депутата сняли с рейса в Великобританию
Офис генпрокурора и СБУ проводят ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк
Новости
В Албании появится посольство Украины 13:00
Зеленский рассказал о своем отношении к религии 12:57
МИД обещает рассказать о визите Зеленского в Оман "в свое время" 12:42
8 млн семей могут в онлайне-режиме управлять платежами за доставку газа, — РГК 12:39 Пресс-релиз
Маркарова в декабре заработала 66 тыс. гривен, а ее замы - втрое больше 12:32 Документ
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Символы. Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Полиция Великобритании приравняла украинский тризуб террористическим символам 15:27
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены 08:05
Украинцам придется заплатить налог за квартиры: во сколько обойдутся лишние метры 06:30
больше новостей
После выходных доллар и евро взлетели в обменниках
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok