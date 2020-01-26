Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами

Сьогодні, 26 січня, у київському аеропорту Бориспіль буде проходити скринінг пасажирів з Китаю, яких будуть перевіряти інфрачервоними термометрами у зв'язку з поширенням нового смертельного коронавіруса. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook. Так, повідомляється, що фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені. "Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами", - йдеться в повідомленні. Всесвітня організація охорони здоров'я в суботу відновила рекомендації щодо скринінгу. Як повідомляли Українські Новини, китайський вірус поступово наближається до України: хто в зоні ризику. Також повідомлялося, що через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ. Раніше в Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії. Крім того, з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю.