Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами

Сьогодні, 26 січня, у київському аеропорту Бориспіль буде проходити скринінг пасажирів з Китаю, яких будуть перевіряти інфрачервоними термометрами у зв'язку з поширенням нового смертельного коронавіруса. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені.

"Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами", - йдеться в повідомленні.

Всесвітня організація охорони здоров'я в суботу відновила рекомендації щодо скринінгу.

Як повідомляли Українські Новини, китайський вірус поступово наближається до України: хто в зоні ризику.

Також повідомлялося, що через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ.

Раніше в Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії. Крім того, з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю.