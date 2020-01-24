Венедиктова записала відео, де прокоментувала поведінку Порошенка в ДБР

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедиктова записала відеозвернення з приводу допиту Петра Порошенка 24 січня в її відомстві.

Звернення голови ДБР викладено на сайті Бюро і YouTube.

Що стосується недопуску народних депутатів у приміщення ДБР, Венедиктова помітила, що на це є рішення Конституційного суду України від 10 квітня 2003 року. В ньому чітко вказані норми допуску в приміщення будівель з урахуванням режиму допуску.



Потім чиновниця перейшла до теми звернень сімей Небесної сотні, які теж підтяглися на допит.

"...Повідомляю, що сьогодні слідчі підрозділи у справах Майдану намагалися взяти це звернення та зареєструвати. Зверталися безпосередньо до Петра Олексійовича, але отримували відповідь, що він це зробить способом, яким побажає. На всі звернення громадян, що надходять в ДБР поштою на скриньку, через канцелярію, через слідчих, ми відповідаємо в чітко встановлений законом строк. Тому тут не треба маніпулювати - ми відповідаємо на звернення абсолютно всіх громадян", - запевнила директор ДБР.

Також вона додала, що завжди відкрита для діалогу з сім'ями Небесної сотні, що вона і демонструвала особистими зустрічами.

В кінці Венедиктова звернулася до Порошенка.

"...Я хочу повідомити Петру Олексійовичу: я не буду спілкуватися по телефону. І не шукайте будь-який інший привід, начебто звернень громадян. Я не керую органом досудового розслідування, тому, будь ласка, по всіх кримінальних провадженнях, за якими ви проходите свідком, спілкуйтеся зі слідчими. Давайте починати жити за законом, давайте починати поважати закон і давайте кожен почне з себе!", - завершила Венедиктова.







Як повідомляли Українські Новини, ДБР допитало Порошенко за справою про держзраду.



Також Порошенко назвав співробітників, які не пустили його депутатів у ДБР "не українцями" і "не поліцейськими".